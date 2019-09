© Copyright : Le360

La nomination d'un envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour le Sahara marocain, relève de la compétence des Nations Unies, a affirmé ce jeudi Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement. Les détails de ce point de presse hebdomadaire.

Répondant à une question sur la lenteur prise dans la désignation de cet envoyé, Mustapha El Khalfi a déclaré que cette question ne dépendait pas du Maroc, mais de l'ONU.

En réponse à une autre question, sur l'alliance et le programme commun faits en Espagne entre le gouvernement socialiste du PSOE et le parti d'extrême gauche PODEMOS, au sujet d'une demande d'élargissement de la mission de la MINURSO aux droits de l'Homme dans les provinces sahariennes, El Khalfi a affirmé que le Maroc ne s'immisçait pas dans les programmes électoraux de l'Espagne, et a indiqué que la question de l'élargissement aux droits de l'Homme du mandat de la MINURSO a été abandonnée en 2013 par le Conseil de sécurité de l'ONU.

"Cette question a été abandonnée, en permettant au CNDH [le Conseil national des droits de l'Homme, Ndlr] de superviser tout ce qui concerne localement les droits de l'Homme", a-t-il tenu à préciser.

Le360 a saisi cette occasion pour demander au porte-parole du gouvernement si celui-ci allait demander à l'Espagne des éclaircissements sur cette question, quand le PSOE ne réagit pas aux violations des droits de l'Homme à l'encontre des militants catalans alors que, d'un autre côté, il lorgne du côté du Sahara marocain. Les détails.