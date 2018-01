© Copyright : DR

Fidelite Espinosa, président de la Chambre des députés du Chili, a confirmé ce mardi 30 janvier à Rabat le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie visant à mettre fin au conflit artificiel des provinces sahariennes, créé par l'Algérie.

"La Chambre des députés et celle des sénateurs viennent d'adopter une résolution appuyant le plan d'autonomie du Maroc", a-t-il déclaré au terme de ses entretiens ce mardi à Rabat avec son homologue marocain, Habib El Malki.

Ce dernier a, pour sa part, salué la position du Chili à l'égard de l'intégrité du royaume, affirmant que le Maroc vient ainsi de récolter l'un des fruits de 40 années d'efforts pour défendre ses droits et ses intérêts.

Le socialiste Habib El Malki et son hôte chilien ont signé un accord de coopération en matière législative. Les deux hauts responsables ont par ailleurs annoncé la décision commune de créer un Forum parlementaire entre l'Afrique et les pays d'Amérique latine et les Caraïbes.