© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a révélé, ce jeudi 22 février, lors du Conseil de gouvernement, que des «dizaines de responsables étaient poursuivis pour corruption» et que «leurs dossiers étaient entre les mains de la justice».

Le chef de l’Exécutif a affirmé, dans son allocution en ouverture de la réunion hebdomadaire du gouvernement, que plusieurs responsables font actuellement l’objet d’une enquête, certains d’entre ont même été déférés devant la justice. «Mais nous n’avons pas le droit de dénoncer une personne jusque parce qu’elle a été arrêtée. Elle peut être innocente. Nous devons attendre que la justice dise son dernier mot», a plaidé Saâd-Eddine El Othmani.

Il a également déclaré que, suite aux interventions des autorités judiciaires et des autorités chargées de la lutte contre la corruption, sur la base des plaintes des citoyens ou via le numéro vert du ministère de la Justice, plusieurs dossiers sont entre les mains de la justice. Il a par ailleurs indiqué que l’Agence nationale de lutte contre la corruption se réunira dans un mois et insisté sur la reddition des comptes.

Le chef de l’Exécutif est aussi revenu sur l’accident survenu, samedi 17 février, entre un train de marchandises reliant Tanger au Port Tanger Med et un véhicule de transport de personnel, et qui a fait six morts et 14 blessés. «Nous refusons que ce genre de drames se répète», a-t-il dit.