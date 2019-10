© Copyright : Le360

Les parlementaires ont unanimement salué le contenu du discours prononcé par le souverain, hier vendredi, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative. Réactions.

Un «soutien» franc et massif a été apporté par les élus de la Nation à la réforme du système bancaire appelée des voeux de la plus haiute autorité du royaume. "Le message royal a été fort à l'adresse du secteur privé et en particulier au système bancaire qui doit accompagner les jeunes entrepreneurs", a affirmé le conseiller parlementaire de la CGEM, Abdelillah Hifdi.

«Nous devons reconnaître, a-t-il ajouté, que l'entreprenariat des jeunes est actuellement en dehors du système bancaire.»

Plusieurs députés ont abondé dans le même sens en affirmant que le développement économique du pays doit impérativement passer par des actions et des initiatives innovantes. Réactions.