Saâd Eddine El Othmani est passé à la troisième phase de ses consultations, en vue du prochain remaniement du gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, affirme ce jeudi 3 octobre, devant Le360, que les consultations avec les leaders alliés "ont progressé" et que le chef du gouvernement, que cite El Khalfi, a achevé l'architecture d'un gouvernement et décidé de réduire le nombre des ministres.

La phase actuelle des contacts est dédiée au regroupement des ministères, a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Selon des informations obtenues par Le360, l'annonce de la composition du prochain gouvernement sera faite la semaine prochaine.

Mustapha El Khalfi a par ailleurs indiqué que la conférence de presse qu'il devait donner n'a pas été annulée mais a été limitée à la lecture d'un communiqué, au terme de la réunion du conseil de gouvernement.

Au cours de cette réunion -qui n'a pas duré plus d'une demi-heure- les ministres ont décidé de reporter l'adoption du projet de loi relatif au contrôle des exportations et des importations de biens à double usage, civil et militaire.

Un décret sur l'augmentation des allocations fournies aux victimes d'accidents du travail, d'avant 2013, a été en outre adopté, et ce décret alloue une enveloppe budgétaire de 82 millions de dirhams à cet effet.

Un autre décret concernant la mise en place d'une commission chargée du suivi et de la mise en oeuvre du projet de loi-cadre sur la réforme de l'Education nationale a également été adopté ce jeudi 3 octobre, selon Mustapha El Khalfi.