Le nouveau ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, se définit comme "un technocrate, un soldat" chargé de concrétiser l'importante réforme de ce secteur. C’est ainsi qu’il s’est exprimé ce jeudi 10 octobre lors de la cérémonie de passation des pouvoirs avec son prédécesseur Anas Doukkali.

Khalid Aït Taleb, qui occupait jusqu'ici le poste de directeur du CHU de Fès et de secrétaire général par intérim au ministère de la Santé, a appelé tout le personnel de ce département à la mobilisation pour réaliser la réforme d'un secteur dont, a-t-il dit, dépend "la paix sociale".

Très ému, Anas Doukkali a affirmé de son côté qu'il quitte le département avec honneur, "sans regret et sans reproche". "La politique étant ainsi faite, j'ai travaillé avec abnégation et sans relâche pour mon roi et pour mon pays", a-t-il lancé en soulignant que le pays est impérieusement appelé à se "mobiliser pour la réforme de la santé". Cette réforme, a-t-il conclu, est «inévitable, voire de la dernière chance».

Une fois la cérémonie terminée, Khalid Aït Taleb a accompagné Anas Doukkali jusqu'à la porte du ministère d'où l’ex-ministre PPS est parti à bord de son véhicule 4X4, vers un autre destin.