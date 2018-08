© Copyright : DR

Le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) a accordé une interview à le360 dans laquelle il évoque notamment les orientations royales, le rétablissement du service militaire obligatoire, les soucis de la jeunesse et le différend opposant PPS et PJD.

Après avoir salué la pertinence des points soulevés récemment par le roi Mohammed VI dans les derniers discours, Driss Lachgar a indiqué que son parti va s'engager prochainement dans une opération inédite d'affiliation de nouveaux jeunes adhérents à travers l'informatique et le Net.

"La façon de faire de la politique dans le monde a changé. Il faut nous adapter à cette ère", a-t-il estimé, avant d'indiquer que les étudiants et les jeunes USFPistes organisent, lors de la première semaine de septembre, un congrès à Assilah dédié à cette opération.

Le chef du parti de la Rose a, par ailleurs, salué le rétablissement du service militaire obligatoire, estimant qu'il aura un impact positif sur les jeunes.

Driss Lachgar a, d'autre part, reconnu implicitement l'existence du différend entre le Parti du progrès et du socialisme (PPS) et le Parti de la justice et du développement (PJD) au sujet de l'absence de communication sur la fin de la mission de Charafat Afailal, notant que les deux parties ne se sont pas, pour le moment, exprimées publiquement sur cette affaire.