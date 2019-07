© Copyright : Le360

Ils étaient heureux, les yeux brillants et le sourire aux lèvres, ces dizaines d'élèves, quand le chef du gouvernement et le ministre de l'Education nationale leur ont remis hier après-midi, à Rabat, leur diplôme d'excellence pour leur réussite aux différents examens scolaires de 2018-2019.

Lors d'une cérémonie organisée en leur honneur, samedi 27 juillet dans la capitale, Saâd Eddine El Othmani et Saaïd Amzazi ont ainsi notamment rendu hommage aux bacheliers les plus brillants, plus d'une trentaine, parmi lesquels d'excellents élèves en situation de handicap.

Ces deux hauts responsables ont estimé que leurs résultats n'étaient pas le fruit du hasard puisque le ministère de l’Education nationale, et plus largement le gouvernement, ont consenti d’importants efforts, entre autres financiers, de formation et de recrutement, pour que l'enseignement national soit de qualité.

"Nous allons toujours œuvrer pour que l'enseignement soit de qualité", a déclaré Saaïd Amzazi.

Cette cérémonie de distribution des prix et de diplômes d'excellence a été agrémentée par un spectacle, animé par un jeune et excellent orchestre de musique moderne, originaire de Kalaat Sraghna, issu d'une association basée dans cette ville du sud du Maroc.

Au cours de cet évènement, un prix d'excellence a également été décerné à Mohammed Attila, qui, à 71 ans, a battu le record national du bachelier le plus âgé de l'année scolaire 2018-2019.

"J'ai réussi à obtenir le bac option lettres sans aucune préparation", a-t-il affirmé, ce qui est là, en soi, une seconde performance.