Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a été conspué à Rabat lors des défilés du 1er mai, organisés par plusieurs centrales syndicales, a constaté une équipe Le360.

"El Othmani Zéro", ont scandé les syndicalistes de l'Union générale du travail du Maroc (UGTM), bras syndical du Parti de l'Istiqlal (opposition), qui a fustigé la politique économique et sociale du gouvernement. Le défilé de l'UGTM s'est distingué à Rabar par deux facteurs: la nature des slogans scandés, et une participation nombreuse d'ouvriers et de salariés affiliés à ce syndicat.

L'UGTM a annoncé lors de cette "marche" dans la capitale la création, et ce, pour la première fois, d'une branche syndicale au sein de la primature, le Conseil du gouvernement, dans lequel siège Saâd Eddine El Othmani.

"Le respect de la liberté syndicale et l'instauration d'un dialogue social sérieux et fructueux" ont été les deux principaux mots d'ordres qui ont caractérisé les défilés qui ont parcouru, en ce 1er mai, les principales artères de la capitale.