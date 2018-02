© Copyright : DR

Le gouvernement s'est doté ce mardi 6 février d'une nouvelle loi réglementant l'importation, la fabrication et l'utilisation des pétards, des feux d'artifice, des fumigènes et des explosifs.

Les députés de la première chambre ont adopté à la majorité (184 voix) le texte n° 22.16 portant réglementation des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques.

"La fabrication, l'importation et l'utilisation de ces produits à usage civil seront désormais fortement contrôlés", a déclaré à le360, Aziz Rebbah, ministre de l'Energie, des mines et du développement durable, indiquant que le secteur génère un total de quelque 90 millions de dirhams par an.

"Les pétards et les poudres servant à la fantasia entrent eux aussi dans la catégorie des produits encadrés par ce projet de loi", a conclu le ministre.