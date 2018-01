Vidéo. Nouvelle sortie de l’impénitent MAE algérien Abdelkader Messahel au sujet du Maroc

Abdelkader Messahel, ministre algérien des Affaires étrangères.

Réouverture de la frontière terrestre avec le Maroc, Union du Maghreb arabe, coopération sécuritaire dans la région du Sahel et, last not least, la présence hier dimanche du MAECI Bourita à Alger. Les grandes lignes de la nouvelle sortie du MAE algérien, Abdelkader Messahel.