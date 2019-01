© Copyright : DR

Le Parti authenticité et modernité (PAM -opposition) vient de déposer au Parlement une motion visant la création d'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur de supposés dysfonctionnements liés aux nominations, par le gouvernement, à de hauts postes de responsabilité.

"Depuis l'arrivée du PJD [Parti de la Justice et du Développement - àla tête de la coalition, Ndlr] en 2011 au pouvoir, on a enregistré quelques 1.000 nominations à de hauts postes de responsabilité, presque tous en faveur du PJD et des autres membres de la coalition gouvernementale", déclare, devant Le360, Mohamed Chororo, président du groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants.

Ce groupe a recueilli jusqu'à présent 102 signatures de députés, tous issus du PAM.

Pour qu'une motion de ce type soit acceptée, le règlement de la Chambre des représentants stipule que celle-ci doit recueillir un seuil d'un tiers de signatures, sur le total des 395 députés siégeant à la Chambre des députés.

"Il ne manque au groupe que 28 sièges seulement, pour pouvoir créer cette commission d'enquête", indique Mohamed Chororo.