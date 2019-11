© Copyright : DR

Au moment où le peuple marocain s'apprête à célébrer le 44è anniversaire de la plus grande marche pacifique du monde, fêtée chaque 6 novembre, l'acte de bravoure dont fit preuve le Commando de la Marche Verte, constitué uniquement de Sahraouis marocains, vaut un hommage.

Les milices du polisario portent toujours en leur âme et chair les séquelles de la terreur qu'ils ressentaient à la simple évocation du Commando de chasse des Forces armées royales, baptisé du nom de la "Marche verte", et composé uniquement de Sahraouis marocains, ceux de la tribu Rguibat, constitué entre autres pour sécuriser les 350.000 civils marocains, contre toute attaque potentielle en provenance de l'autre bout de la frontière.

Cette unité autonome et très mobile, constituée d'une centaine d'hommes équipés essentiellement d'auto-mitrailleuses, sillonnait à bord de Land Rovers sans marque distinctive, le désert marocain jour et nuit, à l'affût de la moindre trace des milices séparatistes du polisario, qui étaient effarées à l'idée d'avoir à en découdre avec ce commando de chasse qui connaît parfaitement le terrain et qui était très bien entraîné pour faire face à toute agression.

"Rien ne permettait de distinguer les éléments de ce commando, qui étaient camouflés de la même manière que les milices du front polisario", explique, en voix-off, l'auteur du reportage (voir plus haut) dédié à ce commando de chasse, dont "le but était de déceler, suivre la piste et intercepter les soldats du polisario".