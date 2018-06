© Copyright : DR

L’arsenal de la Gendarmerie royale vient de s’enrichir par l’acquisition d’un nouveau système de détection de fabrication allemande, nommé Aartos, réputé être très efficace en matière de lutte contre les drones. Détails.

Un système tout ce qu’il y a de moderne et d’efficace en matière de détection de drones. Artoos, outil de détection et de brouillage des aéronefs sans spilotes à bord, vient d’être réceptionné par la Gendarmerie royale, indique le site Far-Maroc, spécialisé dans les questions de défense et d’armement.





Les drones constituent une menace croissante pour les intérêts civils et militaires des Etats. Et l’acquisition de ce système par la Gendarmerie royale découle en effet de cette conscience aiguë du danger que représentent les drones, qui sont faciles à produire, à piloter, et souvent difficiles à détecter.