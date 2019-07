© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, mardi après-midi au Palais Marchane à Tanger, une réception à l'occasion du 20ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Au début de cette cérémonie, le souverain a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, alors que retentissait une salve de 21 coups de canon.

Le roi a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs voeux à Sa Majesté en cette heureuse occasion.

Ainsi, le souverain a été salué par Saâd Dine El Otmani, Chef du gouvernement, Habib El Malki, Président de la Chambre des représentants, Abdelhakim Benchamach, Président de la Chambre des conseillers, Ahmed Osmane, ancien Premier ministre et ancien président de la Chambre des représentants, Abderrahmane Youssoufi, ancien Premier ministre, Driss Jettou, ancien Premier ministre, Abbas El Fassi, ancien Premier ministre, et Abdelillah Benkirane, ancien Chef du gouvernement.

Le roi a également été salué par Mohamed Jalal Essaid, ancien Président de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, Abdelouahed Radi, ancien Président de la Chambre des représentants, Mustapha El Mansouri, ancien Président de la Chambre des représentants, Karim Ghellab, ancien Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, ancien Président de la Chambre des représentants, et Mohammed Cheikh Biadillah, ancien Président de la Chambre des conseillers.

Le Souverain a ensuite été salué par le Premier-président de la Cour de cassation, Mustapha Fares, le Procureur général du Roi près cette Cour, Mohammed Abdennabaoui, le Président de la Cour Constitutionnelle, Said Ihrai, le président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Réda Chami, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, Mohamed Yssef, le président du Conseil supérieur de l'Éducation de la Formation et de la Recherche scientifique, Omar Azziman, et la présidente du Conseil national des droits de l'Homme, Amina Bouayach.

Le roi a aussi été salué par le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, la présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, Latifa Akherbach, le président du Conseil de la Concurrence, Driss Guerraoui, le président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, Mohamed Bachir Rachdi, le président du Conseil Royal Consultatif pour les Affaires Sahariennes, Khalihenna Ould Errachid, le Wali de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia et le président du Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas El Omari.

Le Souverain a, par la suite, été salué par le Général de Corps d'Armée Abdelfattah Louarak, Inspecteur général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, le Général de Division Lahcen Imjane, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Sud), le Général de Division El Abed Alaoui Bouhamid, Inspecteur des Forces Royales Air, le Général de Brigade El Mostapha Mestour, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Nord), le Général de Brigade Mustapha El Alami, Inspecteur de la Marine Royale, le Général de Brigade Mohamed Berrid, Chef du troisième bureau, le Directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire national, Abdellatif Hammouchi, ainsi que par le Directeur général des Études et de la Documentation, Mohamed Yassine El Mansouri.

Le souverain a également été salué par le doyen du corps diplomatique africain, ambassadeur de la République du Cameroun, Mouhamadou Youssifou, le doyen du corps diplomatique arabe, Ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Benyamina, le doyen du corps diplomatique européen, ambassadeur d’Ukraine, Yaroslav Koval, le doyen du corps diplomatique américain, Ambassadeur de la République du Chili, Alex Geiger Soffia, et la doyenne du corps diplomatique asiatique, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh, Sultana Laila Hossain.

Le Souverain a également été salué par Monseigneur Cristobal Lopez Romero, Archevêque de Rabat, la Révérende Pasteur Karen Thomas Smith, Présidente de l’Église Évangélique au Maroc, Monseigneur Maxim Massalitin, Président de l’Église Orthodoxe Russe, et Monsieur Yossef Israel, Grand Rabbin de Casablanca.

A cette occasion, le photographe Mohamed Maradji a présenté au roi l’écrivain ghanéen Dr. Bonifice Yao Dzube Gebe et l’écrivain sénégalais Amadou Lamine Sall, qui ont signé la préface du livre-album "Mohammed VI L’Africain". Le Souverain a également été salué par l’artiste peintre Ahmed Ben Yessef qui a remis au souverain une de ses toiles à l’occasion du 20ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône.

La célébration par le peuple marocaine, en ce jour, du 20ème anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI est une occasion pour l’ensemble des composantes de la Nation de réitérer leur fidélité, leur loyalisme et leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.