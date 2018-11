© Copyright : le360

Présent à Tanger dans le cadre des MEDays 2018, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré s'est exprimé, dans une coférence de presse, sur le discours du roi Mohammed VI à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche Verte.

Dans une allocution prononcée devant une assemblée composée de journalistes et de responsables issus de divers horizons, le président du Burkina Faso, qui a reçu ce vendredi Grand Prix MEDays 2018, a salué l'appel lancé par le roi Mohammed VI à l'Algérie pour un dialogue franc et direct.

Roch Marc Christian Kaboré a affirmé à cette occasion que son pays se positionne en faveur de l'ouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. "Cela bénéficiera à toute l'Afrique", a-t-il souligné.

Dans son discours prononcé, mardi 6 novembre dernier, le roi Mohammed VI a souligné la disposition du Maroc à un dialogue direct et franc avec l'Algérie et a proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations bilatérales. L'appel du souverain a suscité l'adhésion de nombreuses grandes personnalités et de plusieurs pays.

