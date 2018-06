© Copyright : DR

Livrés au Maroc en décembre 2017, les très convoités surface-air missiles chinois (SAM de type Sky Dragon 50) viennent d'entrer en service et renforcer les capacités dissuasives de l'artillerie de nos vaillantes Forces armées royales. Détails.

A peine cinq mois se sont écoulés depuis leur livraison aux Forces armées royales, les très enviables missiles Sol-air chinois (Sam de type Sky Dragon 50) sont déjà opérationnels. "L'artillerie Sol-air (ASA) vient de se renforcer par l'entrée en service du système chinois SkyDragon50... premier système de défense aérienne (DCA) moyenne portée de notre glorieuse armée", indique en effet Far-Maroc, site spécialisé dans les questions de Défense, qui illustre cette nouvelle par une image satellite attestant de l'opérabilité des missiles qui sont lorgnés, outre l'Algérie, par nombre de pays arabes (Arabie saoudite, Emirats arabes Unis, Egypte et Soudan).

Image satellite attestant de l'entrée en service des missiles chinois acquis par les Forces armées royales (Source: FAR-Maroc).

Pour rappel, le Maroc a pris livraison de ces missiles chinois en décembre 2017. Le Sky Dragon 50 comprend jusqu'à six lanceurs mobiles, un véhicule de distribution d'incendie et un radar d'acquisition de cibles IBIS150 ou IBS200.

Le SAM a son propre radar de recherche actif et une portée et une altitude maximales de 50 et 20 kilomètres respectivement.