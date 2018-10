© Copyright : adil gadrouz

Le chef du gouvernement s'est exprimé pour la première fois ce lundi au Parlement et devant les caméras sur le maintien de l'horaire GMT+1. Il révèle que cette mesure a notamment été prise pour réduire la consommation électrique, soit une économie annuelle de 240 millions de dirhams.

Saâd Eddine El Othmani a en outre indiqué que pour le mois de ramadan, le retour à l'heure GMT sera de rigueur, soit retrancher une heure à l’horaire actuellement en vigueur.

Le chef du gouvernement a expliqué que les foyers et les industries ont augmenté leur consommation électrique.

"C'était une aventure de revenir à l’horaire GMT, car nous voulons assurer une durabilité dans la fourniture de l'électricité et permettre à chaque Marocain d’en bénéficier à tout moment. Nous voulons éviter à nos centrales d'acheter un surplus de fuel ainsi que des dépenses additives en achetant de l'électricité" auprès des voisins, a déclaré El Othmani, reconnaissant que le maintien de l’horaire GMT+1 contient "des aspects négatifs".

"Nous allons adapter ce maintien avec des mesures d'accompagnement en faveur des élèves, notamment dans le monde rural ainsi que dans les administrations", a-t-il affirmé, ajoutant que le ministre de l'Education nationale, Saïd Amzazi, a entamé ce lundi une série de réunions avec les associations de parents d'élèves, les syndicats et le secteur privé.

Saâd Eddine El Othmani a été interrogé par des députés et des journalistes, lors de la session mensuelle consacrée à la politique générale du gouvernement. Deux thématiques principales ont dominé les débats: les secteurs sociaux (santé, éducation et emploi des jeunes) et cette épineuse question de l’instauration de GMT+1.