L'ancien président de la République française, François Hollande, a salué mardi 20 mars après-midi à Rabat le "rôle très important que joue le Maroc en Afrique".

"Le Maroc joue un rôle très important en Afrique. La France est une puissance au sein de l'Europe (et) nous devons conjuguer nos efforts", a déclaré l'ancien chef d'Etat à le360 peu avant la conférence qu'il a donnée au Musée Mohammed VI des arts et qui portait sur la mission de la culture dans la préservation de la paix et de la civilisation.

"Nous luttons, a-t-il affirmé, conte le fanatisme et le roi du Maroc a, dans un discours célèbre, condamné le fanatisme et l'extrémisme". Pour François Hollande, "la culture est un facteur de paix et de civilisation face à l'extrémisme et au fanatisme. Nous (voulons) montrer qu'il y a une espérance, cette espérance se situe dans l'échange, dans le savoir. Je suis là comme ami du Maroc", a-t-il poursuivi.

"Cette exposition que je viens de voir est une richesse pour le Maroc. Je suis en présence d’Abderrahman Youssoufi, un ancien premier ministre, un socialiste comme moi", a ajouté François Hollande, notant que les relations entre la France et le Maroc sont "bonnes sur les plans politique et économique".

Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées a pour sa part indiqué que l’ancien président de la France est venu au Maroc "pour parler de culture comme ciment des peuples. Sa Majesté a été précurseur dans ce que j'appellerai le dialogue des cultures à travers les arts".