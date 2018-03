© Copyright : Le360

La 4e édition du Forum Crans Montana a lieu du 15 au 20 mars à Dakhla. Témoignages des invités sur cet événement phare.

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, a estimé que cette rencontre tirait sa force de la présence d'illustres personnalités du monde de la politique, des affaires et de la société civile. «Le sujet de la coopération Sud-Sud intéresse le Maroc. C’est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Je suis ravi d'être à Dakhla pour participer à cet événement», s’est réjoui El Othmani.

De son côté, Dioncounda Traoré, ancien Premier ministre du Mali, a exprimé sa joie de se retrouver à Dakhla. «Dakhla est désormais la capitale de l'Afrique. Cette rencontre le confirme», a-t-il déclaré.

Le roi sud-africain des Zoulous, Goodwill Zwelithini, n'a pas manqué non plus d'afficher sa satisfaction de prendre part au forum et surtout d'être présent au Royaume.

Quant à Samy Badibanga, ancien Premier ministre de la RDC (Kinshasa), il a affirmé avoir "un immense plaisir" de participer à ce forum.

«J'ai toujours milité pour la coopération Sud-Sud. Le forum offre une grande occasion pour en débattre et défendre mes idées sur le sujet», a-t-il dit.