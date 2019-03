© Copyright : DR

Intervenant récemment lors d’une émission diffusée sur Russia Today France, Ludovic Emanuely, expert de l'Afrique, revient sur le rôle «absolument» extraordinaire que joue le royaume à l’échelle continentale. Explications.

Il est expert sur l'Afrique et à la tête de Croissance peace, structure qui «accompagne les entreprises, entrepreneurs, chefs de projets... Africains, Européens, Chinois à mettre en forme leurs projets, à s’implanter, se développer, dans le respect des Afrique et des Africains». Et il ne tarit pas d’éloges sur le Maroc.

Lui, c’est Ludovic Emanuely et le lundi 18 mars dernier, il a été l’un des invits de l’émission de débat «Interdit d’interdire», animée sur Russia Today France par une figure télévisuelle très connue du Paysage Audiovisuel Français, Frédéric Taddeï.

Consacrée à la Françafrique, cette émission a aussi été l’occasion de revenir sur les autres forces qui émergent à l’échelle du continent. «La Françafrique est aujourd’hui supplémentée par la Chineafrique, la Turkafrique, la Marocafrique», fait remarquer Ludovic Emanuely (à partir de la minute 13).



«Le Maroc s’investit en Afrique francophone et il est en train de faire quelque chose d’absolument extraordinaire. Ce sont des concurrents par rapport à la France et ils sont très forts. Et vous allez voir que, bientôt, le Maroc va devenir une superpuissance africaine», ajoute-t-il.

Les Marocains, ce sont des amis qui deviennent également des concurrents de la France, indique cet expert. Et au vu des efforts déployés par le royaume sur le continent, dans une logique win-win qui tranche avec les paradigmes des stratégies d'autres pays, il a bien raison de le croire.