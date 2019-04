© Copyright : adil gadrouz

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM, pro-Istiqlal) a révélé à Le360 que tout est prêt pour que le gouvernement, les syndicats les plus représentatifs et le patronat signent un pacte social ouvrant la voie à une augmentation des salaires.

Dans une interview exclusive à Le360, le dirigeant syndical Ennaâm Miyara a regretté les tergiversations du chef du gouvernement et dénoncé le long retard qu'a pris le dialogue social pour aboutir.

A propos du monde syndical au Maroc, le chef de file de l'UGTM a reconnu l'existence d’une crise due notamment à de la prolifération des "coordinations" (les fameuses tansikiates) qui tentent de remettre en cause le rôle des syndicats, à la place de plus en plus forte des réseaux sociaux ainsi qu'au faible rajeunissement des cadres syndicaux.

En ce qui concerne l'UGTM, a-t-il dit, "tout a été fait pour que le syndicat de l'Istiqlal reste fort".

A propos des enseignants cadres des académies, il a appelé ces derniers à rallier les syndicats, "seul cadre qui peut, selon lui, défendre et servir leurs intérêts".

"Rejoignez les syndicats, sinon votre cause sera marginalisée", a-t-il martelé. Les détails.