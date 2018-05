© Copyright : DR

Saâd-Eddine El Otmani a présidé, ce vendredi 25 mai, un Conseil de gouvernement. Le chef de l’Exécutif a consacré la majeure partie de son allocution d’ouverture à sa récente visite en Corée du Sud. Et, bien évidemment, la flambée des prix du poisson a été abordée.

En ouverture du Conseil de gouvernement de ce vendredi, Saâd-Eddine El Othmani a dressé le bilan de sa visite en Corée du Sud. Il a tenu d’abord à balayer d’un revers de main les «informations erronées» parues dans certains médias et sites électroniques. «Mais, a-t-il suggéré, il vaudrait mieux parler de choses essentielles et ne pas accorder d’importance à la forme», éludant le fait qu’aucun responsable ne soit venu l'accueillir à son arrivée à l’aéroport sud-coréen et que la djellaba de son épouse ait été moquée sur les réseaux sociaux.

Pour le chef du gouvernement, les Sud-Coréens vouent une grande estime au Maroc et au roi Mohammed VI. Preuve en est, le Royaume a été l’invité d’honneur à la réunion de la Banque africaine de développement qui s’est tenue à Séoul.

L’investissement au Maroc a été également au centre des discussions entre El Othmani et les responsables sud-coréens. De même que l’éducation, domaine dans lequel le Maroc ambitionne de bénéficier de l’expérience sud-coréenne.

Le chef de l’Exécutif ne pouvait faire l’impasse sur la flambée des prix du poisson, un sujet qui occupe une place importante dans les médias, sur les réseaux sociaux et au sein de l’opinion publique. El Othmani a promis que les départements concernés «prendront les mesures nécessaires pour stopper cette hémorragie».