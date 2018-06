© Copyright : Le360

Le ministre et secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a salué vendredi à Rabat l'expertise du Maroc, grâce à laquelle le projet structurant de la baie de Cocody d'Abidjan est en cours d'être sauvegardé et revalorisé totalement.

Patrick Achi et deux autres hauts responsables ivoiriens l'accompagnant, à savoir Anne Désirée Oulato, ministre de l'Environnement et Pierre Dimba, directeur général de l'Ageroute, ont tenu ce vendredi une réunion d'évaluation des travaux avec Saïd Zarrou, directeur de l’Agence d’aménagement de Bouregreg et président du directoire de Marchica Med.

Les travaux ont atteint 40% du projet final.

Au cours de cette visite de travail de deux jours, la délégation ivoirienne a également visité les réalisations de la Vallée du Bourgreg (théâtre, tunnel des Oudaya et tramway).

"Nous sommes fiers du partenariat avec le Maroc et nous remercions vivement le souverain pour l'intérêt qu'il accorde à ce partenariat", a déclaré vendredi Patrick Achi lors d'une conférence de presse.

Le nouveau montant des investissements nécessaires à la réalisation du projet global de la baie de Cocody a été revu à la hausse atteignant quelque 750 millions de dollars. Cet investissement englobera la construction d'un nouveau et important pont ainsi que l'aménagement touristique de la baie (hôtels, restaurants, commerces...).

"Nous allons entamer prochainement des discussions pour élargir la coopération à cet aménagement", a précisé Zarrou, indiquant par ailleurs que l'étude de faisabilité pour la valorisation -par la société Marchica- du canal de Madagascar a été achevée. "Cette étude, a-t-il conclu, sera prochainement présentée au roi Mohammed VI et au président de Madagascar".