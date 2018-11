© Copyright : adil gadrouz

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi à Tanger, où il est l'invité d'honneur du 11e forum des MEDays, une conférence annuelle qu'organise l'Institut Amadeus.

Roch Marc Christian Kaboré a été accueilli à l'aéroport notamment par le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, et le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri. Le chef de l'Etat du Burkina Faso prononcera demain, vendredi, un discours devant le forum avant que l'Institut Amadeus ne lui décerne le grand prix international des 11e MEDays, une distinction décernée en signe de reconnaissance pour ses efforts en matière de paix et de développement de son pays et de l'Afrique.

Le prix MEDays en l'honneur de la femme a été remis cette année à la Koweitienne Cheikha Houssa Saad Al Abdallah Al Sabah, présidente du Forum des femmes d'affaires arabes.

Le président du Burkina Faso quittera demain, vendredi en début d'après-midi, Tanger à destination de Paris.