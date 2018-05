© Copyright : DR

Kiosque360. Après la visite effectuée en mars dernier par une délégation de députés nigérians, c’est au tour d’une délégation de sénateurs de se rendre à Laâyoune pour constater de visu la dynamique exemplaire de développement dans les provinces du sud.

C’est ce mardi que s’achèvera la visite de trois jours, entamée dimanche dernier à Laâyoune, de deux membres du Sénat de la république fédérale du Nigéria. Muhammad Adamu Aleiro et Orji Theodore Ahamefule ont rencontré sur place, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 22 mai, les membres de la Commission régionale du Conseil national des droits de l’Homme, du Conseil municipal et du Conseil de la région.

En plus de ces élus et acteurs locaux de la société civile, les visiteurs ont également rencontré plusieurs Chiouks de tribus et notabilités religieuses des provinces du sud marocain. Pour constater de visu le développement multidimensionnel qu’a connu la région durant ces toutes dernières décennies, les sénateurs nigérians ont fait une tournée dans la ville où ils ont relevé d'importantes réalisations socio-économiques, ainsi que de nombreux projets en cours de réalisation.

Cette visite, qui intervient suite à celle effectuée en mars dernier à Laâyoune par Samuel Okon Ikon, président de la Commission des relations parlementaires internationales de la Chambre des représentants nigériane, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre le Maroc et le géant ouest-africain, pays le plus peuplé d’Afrique.

Pas plus tard que samedi dernier, le roi Mohammed VI a reçu à Rabat un envoyé spécial du président nigerian, Muhammadu Buhari. Il s'agit d'Ahmed Abubakar Rufai, qui était porteur d’un message écrit de Buhari au Souverain.

Pour rappel, après la visite effectuée en décembre 2016 par le roi Mohammed VI à Abuja, le Maroc et le Nigéria ont signé sous la supervision royale, le 15 mai 2017 à Rabat, les accords relatifs au mégaprojet de gazoduc ouest-africain qui devait relier les deux pays membres de la future CEDEAO élargie.