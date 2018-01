© Copyright : DR

Kiosque360. Durant ces dix dernières années, les Forces armées royales (FAR) ont modernisé leur arsenal d’armement et renforcé leurs capacités militaires. Outre le matériel et le «savoir-faire», l’effectif des FAR s’élève à plus de 220.000 éléments. Les détails.

Le Maroc a nettement renforcé les capacités de ses Forces armées royales (FAR), durant les dix dernières années. Le système a été modernisé, l’effectif renforcé et les potentialités développées. Selon un rapport du département de la défense américaine, cité par le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce mardi 9 janvier, les FAR ont mis en place des unités stratégiques spéciales au niveau de la marine royale, dont l’effectif est passé de 8.000 à 9.000 militaires formés et équipés d’armements modernes.

De même, le rapport révèle que l’armée marocaine dispose des effectifs dans ses unités de terre, d’air ou de mer. Ces effectifs sont largement supérieurs à ceux des forces militaires des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDAO). Ainsi, le Maroc surclasse le Nigéria, qui était militairement considéré comme le pays le plus puissant dans la zone, avec un effectif militaire de 80.000 soldats et un budget conséquent consacré à l’armement. Le Maroc, quant à lui, dispose d’un effectif de pas moins de 220.000 militaires, formés et entraînés.

Ce rapport, poursuit le quotidien, montre également que les Forces armées royales sont bien structurées. Et de préciser que cette supériorité des FAR dans la région a été soulignée en comparaison avec les forces algériennes, qui dédient pourtant un budget colossal à l'armement. Il faut dire que les FAR disposent d’un «savoir-faire» dans le domaine.

En matière d’armement, la dernière livraison de matériel américain aux FAR remonte au mois d’octobre dernier, avec la livraison de plusieurs dizaines de transporteurs d’équipements légers. Ainsi, un total d’environ 200 camions de type M915-A3 et M916-A3 Light Transporter (LET) ont été livrés à l’armée marocaine. Ces camions, qui ont été testés en Irak, offrent une protection contre les tirs d’armes légères, les éclats d’obus d’artillerie et les explosions d’IED.