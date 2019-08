© Copyright : DR

Kiosque360. Pour Mohamed Ould Lamine, l’intérêt du Maroc et de l’Algérie réside dans l’ouverture des frontières. En attendant l’unité du Maghreb, on pourrait commencer par une sorte d’unité entre la Tunisie et la Libye d’un côté, et le Maroc et la Mauritanie de l'autre.

En revenant sur les 20 ans de règne du roi Mohammed VI, un ancien conseiller du président mauritanien souligne la rapidité avec laquelle ces années son passées. «C’est généralement le cas des périodes heureuses», relève Mohamed Ould Lamine, ancien conseillers du président mauritanien et ancien ministre de l’information, dans une tribune libre publiée dans l’hebdomadaire Al Ayyam, dans une édition spéciale datée du 20 août. C’est du moins, poursuit-il, «le sentiment que l’on a quand on visite le Maroc».

Sans nul conteste, écrit cet ancien haut responsable mauritanien, plusieurs réformes et tentatives de réconciliations ont été initiées avant son intronisation. Mais c’est le roi Mohammed VI qui, avec les réformes qu’il a consacrées ou engagées, a réellement réconcilié les Marocains avec leur Etat et leur a permis de faire de grands pas vers la démocratie. Ce qui, d’après lui, a permis au Maroc de se rapprocher, en matière de démocratie, du niveau des monarchies européennes. En même temps, ces avancées démocratiques l’ont éloigné de ce que Montesquieu qualifiait, par le passé, de «despotisme orientale».

La situation économique s’est également nettement améliorée pendant ces années, sans pour autant atteindre le niveau espéré par tous les Marocains. Et ce à cause de plusieurs contraintes dont, notamment, la facture énergétique, la question du Sahara et les retombées négatives de la fermeture des frontières avec l’Algérie. En outre, le roi du Maroc, poursuit ce haut responsable mauritanien, a investi de son temps et de son énergie dans une politique africaine. Ce qui est louable. D’autant que les retombées de cette politique, estime l’ancien haut responsable du pays voisin, ne sont pas encore au rendez-vous, aussi bien sur les plans politique qu’économique.

Pour cet ancien conseiller du président mauritanien, la découverte du gaz et du pétrole dans la zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie rendrait, par exemple, le projet du gazoduc Maroc-Nigeria irréalisable. En même temps, la plupart des experts des pays membres de la Communauté économique de l’Afrique de l’Oust ne sont pas enthousiastes quant à la possibilité d’entrée du Maroc dans cette organisation. Aussi, estime cet ancien haut responsable mauritanien, le Maroc devrait-il saisi l’occasion que lui offre la situation actuelle en Algérie pour ouvrir une nouvelle page avec ce pays. En effet, vu le déroulement des événements, explique-t-il, il n’est pas exclu que ce pays change complètement sa politique étrangère en vue de résoudre tous les points en suspens entre les deux voisins.

En fin de compte, assure-t-il, les Etats ne cherchent que leurs intérêts économiques. Et l’intérêt économique du Maroc et de l’Algérie consiste justement en la résolution des différends qui les opposent. Les qualités du roi du Maroc et la manière amicale avec laquelle il fait toujours face à l’attitude négative et irrationnelle de l’ancien président mauritanien illustrent, à ce propos, sa propension à faire primer l’intérêt des peuples maghrébins. C’est justement en faisant appel aux qualités du souverain que cet ancien haut responsable mauritanien sollicite son intervention pour supprimer le visa pour ses concitoyens.

«Je serais heureux que le roi intervienne pour supprimer, de manière unilatérale, le visa imposé aux Mauritaniens», écrit-il. D’aucuns pourraient dire que c’est une question qui relève du principe diplomatique de la réciprocité, mais «je trouve honteux de voir des files de citoyens marocains et mauritaniens devant les consulats des deux pays, alors que les ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne peuvent circuler plus facilement au Maroc», constate-t-il. D’autant, souligne cet ancien haut responsable, qu'une telle noble initiative de la part du roi «Amir Al Mouminine» mettrait dos au mur les parties mauritaniennes encore indécises quant à la position à adopter sur la question du Sahara et pourrait même les inciter à changer cette position en faveur du Maroc.

En développant encore plus ce raisonnement, Mohamed Ould Lamine évoque une idée qui relève du pragmatisme politique, idée lancée par le défunt président tunisien Béji Caïd Essebsi. Selon cette idée, en attendant l’accomplissement des conditions objectives pour l’activation de l’unité maghrébine, la Tunisie et la Libye d’un côté, et le Maroc et la Mauritanie de l’autre, pourraient commencer par créer une sorte d’unité entre eux. Une unité qui permettrait aux citoyens de ces pays de bénéficier des mêmes droits dans les deux Etats, y compris celui du vote aux élections locales.