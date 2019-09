© Copyright : MAP

Kiosque360. L’Algérie n’a pas du tout apprécié que le Maroc soit élu à la tête du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA. Le commissaire algérien au CPS n’a pas caché son intention de mettre au Maroc des bâtons dans les roues en minimisant le rôle du président Mohamed Arrouchi.

L’ambassadeur algérien Smail Chergui, Commissaire «éternel» au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA), n’a pas caché son amertume après l’élection du Marocain Mohamed Arrouchi à la tête du CPS. Il a en effet, indirectement, exprimé son intention de mettre des bâtons dans les roues de la présidence marocaine, montrant ainsi que notre voisin de l’Est est toujours engagé dans son combat pour contrecarrer la percée marocaine dans le continent noir. Dans un message subtil mais révélateur posté sur Twitter, l’ambassadeur algérien a donné les détails de sa rencontre avec le président du CPS, Mohamed Arrouchi.

Il a ainsi affirmé que les deux ambassadeurs ont évoqué «l’ordre du jour des travaux du Conseil pour le prochain mois et discuté des objectifs et des agendas de cet organe africain». Rien de spécial dans ces discussions, sauf que l’ambassadeur algérien s’est senti obligé de le signaler sur son compte personnel pour démontrer que le président du CPS avait peu de marge par rapport au Commissaire permanent.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 4 septembre, que, depuis son retour dans le giron africain, le Maroc préside pour la première fois le Conseil de paix et de sécurité de l’UA. Auparavant, le royaume avait été élu membre pour deux ans dans cet organe permanent chargé de la prévention, la gestion et la résolution des conflits sur le continent africain. Cette élection fut une consécration des efforts déployés par la diplomatie marocaine au niveau du continent, sous la direction du roi Mohammed VI. Elle constitue, aussi, une reconnaissance pour le rôle du Maroc dans le domaine de la prévention, de la gestion et de la reconstruction après la résolution des conflits.

L’ambassadeur marocain, Mohamed Arrouchi, qui a présidé ce mardi la première réunion du CPS pour le mois de septembre a déclaré que «la présidence marocaine donnera la priorité au changement climatique, à la justice transitionnelle, à la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent, ainsi qu’à la réforme du domaine de la sécurité dans les pays africains». Le diplomate marocain a ajouté qu’en prenant les rênes du CPS, le Maroc comptait donner une importance cruciale à la coordination entre les administrations au sein de l’UA. L’objectif étant de garantir l’efficacité des actions africaines communes en faveur de la paix et de la sécurité et de préserver l’unité africaine par la clarté, l’objectivité et la transparence.