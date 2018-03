© Copyright : DR

Trois hauts responsables du Congrès national africain (ANC, au pouvoir) sont attendus au 4e Forum Crans Montana, prévu du 15 au 20 mars à Dakhla. Ils ont reçu l'aval du président sud-africain Cyril Ramaphosa pour prendre part à ce conclave placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Une importante délégation sud-africaine se rendra dans la province saharienne marocaine de Dakhla, en perspective de sa participation au 4e Forum Crans Montana, apprend-on auprès d'une source diplomatique. Trois hauts responsables du Congrès national africain (ANC, au pouvoir) ont confirmé leur participation à ce conclave, après avoir reçu l'aval du nouveau président sud-africain, également chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa.

Le parti de l’Alliance Démocratique (DA), principale formation d’opposition, sera également représenté lors du Forum par une délégation conduite par Stevens Mokagalapa, porte-parole du parti pour les questions de politique étrangère.

Parmi cette délégation, figure également le Roi Goodwill Zwelithini des Zoulous qui a quitté, ce lundi soir, Johannesbourg à destination du Maroc.

Et ce n'est pas tout! 15 représentants de la société civile sud-africaine seront également présents lors du Forum, qui se tient sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Le thème de ce 4e Forum est: «L’Afrique et la coopération Sud-Sud, améliorer la gouvernance et les conditions de vie des populations et le rôle du Maroc aux niveaux régional et international».