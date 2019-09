© Copyright : DR

Kiosque360. Le département d’Etat américain a inscrit quatre Marocains affiliés à l’organisation terroriste Daesh dans la liste du terrorisme mondial. Le nom de trois d’entre eux a souvent été mentionné lors des enquêtes sur les attentats de Paris (2015) et de l’aéroport de Bruxelles (2016).

Le département d’Etat américain a désigné 12 dirigeants de l’organisation Daesh et du Hezbollah libanais comme étant des chefs terroristes suite à un mot d’ordre publié, mercredi, par le président Donald Trump. Dans un document annexe, Washington a réactualisé des décisions que l’administration américaine avait prises sur la base des rapports de la CIA et du FBI. Lesquelles données permettent de surveiller les mouvements des avoirs financiers de personnes dans le monde parmi lesquelles se trouvent des Marocains.

Il s’agit du terroriste marocain Anas El Aboubi qui se trouve actuellement en Syrie après avoir rejoint Daesh en 2013. Selon les rapports des renseignements italiens, El Aboubi a commencé à se radicaliser en 2012, au moment où il est devenu célèbre dans les milieux du rap italien sous le surnom «MS Khalifa». Les autorités italiennes l’avaient arrêté en juin 2013 pour avoir planifié un attentat terroriste dans le nord du pays et recruté des individus pour mener des opérations militaires en Syrie. Mais il a été libéré deux semaines après son incarcération et n’a pas tardé à profiter de l’aubaine pour fuir vers la Syrie.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 13 septembre, que le deuxième terroriste marocain qui figure sur la liste noire s’appelle Abdallah Hamch surnommé «Abou Souleymane le Français». Il est le commandant du bataillon Tarek Ibn Zyad formé de 300 combattants étrangers affiliés à Daesh. Le nom d’Abou Souleymane a souvent été mentionné après les attentats terroristes perpétrés le 3 novembre 2015 à Paris faisant 131 victimes et revendiqué par Daesh. Les services de renseignement américains avaient désigné cet ancien combattant en Afghanistan comme étant l’un des planificateurs éventuels de cette série d’attaques terroristes.

Le troisième Marocain placé sur la liste du terrorisme mondial par le département américain s’appelle Salah Abdeslam. Il est lui aussi impliqué dans les attentats de Paris et l’attaque de l’aéroport de Bruxelles. Tout comme Mohamed Abrini, accusé de planification et de participation aux attentats de Paris et Bruxelles. Abrini, qui figure dans la liste noire de Washington, est né le 22 décembre 1984 à Molenbeek dans la capitale belge Bruxelles et a grandi dans une famille composée de trois frères et deux sœurs.