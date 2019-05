© Copyright : DR

Nouveau coup de filet du BCIJ dans les rangs de la nébuleuse terroriste. A Tanger, l'équivalent marocain du FBI a arrêté, ce vendredi 3 mai, 8 individus, du fait de leur appartenance présumée à Daech.

Les sources interrogées par Le360 affirment que des éléments du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ, relevant de la DGST) ont arrêté 8 individus, parmi lesquels deux frères.

Ces interpellations ont eu lieu, à partir de 7 heures 30 ce vendredi 3 mai, dans plusieurs quartiers de Tanger, comme Bouhout et Rkayaâ.

Selon nos sources, ces huit individus, âgés de 20 à 31 ans, sont tous originaires de Tanger et auraient prêté allégeance à l'organisation terroriste Daech.

L'un des prévenus est d'ailleurs le frère d'un combattant de Daech, se trouvant actuellement dans la zone syro-irakienne.

Au moment où nous mettons en ligne, les éléments du BCIJ perquisitionnent toujours les domiciles des prévenus, avant de les emmener à Salé (au siège du BCIJ) pour les besoins de l’enquête.

Les enquêteurs ont d'ores et déjà déjà mis la main sur du matériel de propagande terroriste, dont un étendard de Daech, et des armes dont des harpons, en plus de tenues paramilitaires.