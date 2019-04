© Copyright : AFP

Les éléments du BCIJ ont démantelé, aux premières heures de ce mardi 23 avril, une cellule terroriste composée de six individus prêts à passer à l’acte. Les détails.

Les éléments du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ, relevant de la DGST) ont interpellé, ce mardi 23 avril aux premières heures, six membres présumés d’une cellule terroriste à Salé et plus précisément au quartier Laâyayda.

Selon nos confrères de 2m.ma, les membres de cette cellule sont âgés entre 22 et 28 ans, et avaient pour habitude de fréquenter la même mosquée et de tenir des réunions pour préparer des actes terroristes.

Selon la même source, l’"émir" de cette cellule est le plus jeune des prévenus. Prénommé Mohamed, il est célibataire, au chômage et vivait avec ses parents.

Deux des prévenus sont des brocanteurs, alors que le troisième est un marchand de jus de fruits.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les six prévenus étaient à un stade avancé dans la préparation d’actes terroristes contre des cibles au Maroc.

Développement suivra.