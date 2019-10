© Copyright : DR

Kiosque360. La chambre criminelle de Salé a condamné un jeune homme accusé de terrorisme à 15 ans de prison ferme. L’homme s’est servi d’un logiciel spécial pour faire l’apologie de Daech. Il comptait rejoindre l’organisation terroriste en Syrie et en Irak via les groupes terroristes du Sahel.

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près la Cour d'appel de Salé a prononcé, jeudi, une peine de prison ferme de 15 ans à l’encontre d’un jeune homme de 23 ans. Natif de la ville de Chtouka Ait Baha, l’accusé était poursuivi pour «constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, non dénonciation, incitation à la commission d’actes terroristes et apologie du terrorisme».

Le BCIJ l’avait arrêté en janvier dernier suite à des renseignements sur sa radicalisation et son allégeance à Daech. L’enquête avait montré que le mis en cause était très actif sur les réseaux sociaux en faisant la propagande et l’apologie de l’organisation terroriste. Il avait même cherché à acquérir des connaissances sur la fabrication d’explosifs dans le but de commettre des attentats au Maroc.



Les investigations du BCIJ et du juge d’instruction ont montré que cet individu était tellement imprégné de l’idéologie extrémiste qu’il avait noué des relations avec les «leaders» de Daech au Sahel dans le but de rejoindre l’organisation terroriste en Syrie et en Irak. Pis encore, l’accusé n’hésitait pas à publier des vidéos d’opérations terroristes montrant les crimes de décapitation des otages par les bourreaux de Daech. Le terroriste qui légitimait ces crimes abominables a créé plusieurs comptes et sites sur Internet à son nom en se servant d’un logiciel spécial pour participer, disait-il, à ce que les terroristes appellent le «jihad électronique ».

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du samedi 19 octobre, que l’accusé, qui s’est présenté jeudi dernier devant le tribunal avec des cheveux longs et vêtu d’une tenue afghane, avait essayé de s’infiltrer sur le territoire algérien à partir d’Oujda. Il avait auparavant hypothéqué sa moto pour payer les frais de son voyage. Mais l’homme n’a pas pu aller loin puisqu’il fut intercepté par la police des frontières au moment où il voulait se débarrasser de l’emblème de Daech. Avant de décider de quitter le Maroc, l’accusé avait enregistré une vidéo intitulée «Le califat dans le grand Maghreb» dans laquelle il exprimait son allégeance au leader de Daech, Abou Bakr Al Baghdadi.