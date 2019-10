Source militaire: "Les FAR n’ont jamais entrepris de dialogue et ne l’entreprendront jamais avec le polisario"

L'Inspecteur général des Forces armées royales, le Général de corps d'armée Abdelfettah Louarak.

Réagissant à l'interprétation erronée par certains organes de presse du Rapport du SG de l’ONU sur le Sahara, faisant état d’un "accord entre le commandement des FAR et le polisario sur un mécanisme militaire bilatéral de travail et de coordination", les FAR apportent un démenti catégorique. Détails