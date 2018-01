© Copyright : DR

Les commentaires acerbes dont a fait l’objet Mohand Laenser au sujet de son selfie polémique à côté de sa Range Rover, encerclé par la neige, l’ont fait sortir de ses gonds.

Hassan Laenser, fils de Mohand Laenser, président du Conseil de la région Fès-Meknès et secrétaire général du Mouvement populaire (MP), ne pensait pas mal faire en publiant une image de son père au milieu de la neige avec, en arrière-plan, sa luxueuse voiture, une Range Rover.

Certains internautes n’ont pas apprécié. Les commentaires ont reproché à Laenser de «se targuer de sa luxueuse voiture», au lieu de vaquer à ses réelles occupations en aidant les populations encerclées par la neige.

Joint ce 10 janvier par Le360, Mohand Laenser a exprimé son dépit quant au buzz suscité par cette image. Il s’est insurgé contre ce qu’il appelle une intrusion dans sa vie privée.

«Depuis quatre jours, je fais l’objet de commentaires déplacés. Et cette photo ne cesse de tourner en boucle. Je préfère vaquer à mes obligations et accomplir mon devoir plutôt que de parler de ma vie privée», a-t-il déclaré, vraisemblablement offusqué. Particulièrement discret, Laenser paye cher une de ses rares sorties, qui plus est sur les réseaux sociaux. Et ceux-ci ne pardonnent rien.