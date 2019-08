© Copyright : DR

Kiosque360. Dans moins d’une semaine, le premier groupe de candidats au service militaire obligatoire devront rejoindre les casernes pour passer l’examen médical. Seules 15.000 recrues sur les 25.000 engagés seront retenues pour effectuer la conscription durant une année, à partir du 1er septembre.

Le compte à rebours a commencé pour l’enrôlement des candidats au service militaire obligatoire. Les concernés ont reçu, dernièrement, une correspondance les informant de la date de l’examen médical qui a été fixée au 19 août courant. Pour accueillir le premier groupe de conscrits, les FAR ont mobilisé 17 unités médicales réparties à travers le royaume et réquisitionné des bus et des trains pour les transporter vers les lieux de leur rassemblement, avant de sélectionner 15.000 recrues sur une liste qui comporte 25.000 candidats (femmes et hommes). L’opération de sélection, qui durera près de 12 jours, sera ponctuée par la désignation de ceux qui seront aptes à effectuer le service militaire durant une année, à partir du 1er septembre.

La revue des FAR avait rapporté, dans son numéro 389, que les services avaient mobilisé tous les moyens humains, matériels et logistiques pour réussir l’opération d’accueil et de formation des conscrits. C’est ainsi que trois nouveaux centres de formation, ainsi qu’une annexe réservée à la gent féminine, sont prêts à accueillir les premiers contingents. Les appelés seront soumis à une formation mixte de quatre mois comportant des matières comme l’éducation civique, l’histoire et l’organisation militaires, la discipline collective et l’éducation physique.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 16 août, qu’après ce stage, la recrue sera affectée à un corps de troupe spécial qui pourrait être de combat, d’appui ou de logistique. Cette formation spéciale comportera un entraînement militaire technique d’un mois, qui sera suivi d’un stage professionnel et de développement de compétences d’une durée de huit mois. Au cours de ce stage, les FAR dispenseront aux appelés plus de 25 métiers pouvant leur offrir des postes d’emploi dans l’avenir. Les conscrits qui ont une formation académique seront soumis à une formation de courte durée, avant d’être affectés à l’une des institutions des FAR compatible avec leurs compétences. Ceux qui se sont distingués dans leurs compétences respectives seront intégrés aux FAR.

Les autres auront la possibilité de trouver un travail dans les corps de métier où ils auront exercé tout au long de leur service militaire. Les assujettis seront classés selon leur niveau d’études. C’est ainsi que les détenteurs d’une licence universitaire seront affectés dans la catégorie des officiers, les bacheliers classés dans la catégorie des sous-officiers et les appelés de niveaux inférieurs désignés comme hommes de troupe. Toutes ces catégories vont bénéficier gratuitement de l’habillement, l’hébergement, la nourriture et la prise en charge médicale dans les hôpitaux militaires. Elles seront réparties dans les casernes de Larache, Al Hoceima, Bouarfa, Dakhla, Laâyoune, Meknès, Agadir, Casablanca, Taza, Oujda, Rachidia, Ouarzazate, Kenitra, Tadla et Guelmim.