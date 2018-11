© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc s’apprête à ratifier la convention sur la sûreté nucléaire. A ce propos, l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques lancera une campagne de communication internationale, après avoir mis au point des lois dans ce domaine.

Le Maroc innove et s’adapte. En effet, dans le domaine de la sûreté nucléaire, le royaume a mis au point de nouvelles lois, permettant au pays de ratifier la convention internationale sur la sûreté nucléaire au cours de l’année 2019.



Selon le quotidien Akhbar Al Youm, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 17 et 18 novembre, le Maroc a opté pour cette ratification après avoir validé, en 2015, la révision de la convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Pour ce faire, précisent les sources du quotidien, l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), relevant de la primature, envisage de lancer une campagne de communication internationale pour faire connaitre son rôle dynamique dans les réseaux internationaux compétents en la matière.



Et le quotidien de souligner qu’avant de passer à l’étape de la communication, l’agence avait mis à jour les lois nécessaires dans ce domaine. C’est ainsi qu’elle a élaboré cinq lois organisationnelles dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et que dix autres textes seront mis au point à l’horizon 2019.



Ainsi, le royaume renforce son arsenal juridique pour s’aligner sur les normes internationales. Rappelons que l’AMSSNuR est un établissement public à caractère stratégique chargé de la règlementation et du contrôle des activités mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants.



Ses objectifs s’articulent autour du développement et du maintien d’une infrastructure nationale de sûreté, sécurité et garanties nucléaires, durable et conforme aux traités, conventions, normes et orientations internationales adoptés par le Maroc.



De même, l’agence vise à bâtir et maintenir la confiance du public dans la sûreté et la sécurité des applications socioéconomiques mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants et d’assurer son rôle d’acteur socialement responsable, qui fait de la protection de l’Homme et de l’environnement un axe au cœur de ses missions règlementaires.