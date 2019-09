© Copyright : DR

Le parti d’extrême-droite espagnol, Vox, refait parler de lui à travers d'odieux propos racistes envers une jeune ressortissante marocaine naturalisée Espagnole, suite à son élection, courant septembre, Miss Beauté 2019, à Grenade. Il en a pris pour ses grades de marocophobe impénitent. Récit.

Le parti d’extrême-droite espagnol, Vox, se rappelle à notre souvenir à travers une nouvelle bavure anti-marocaine. Sauf que cette fois, il a peu de chances d’en sortir indemne.

En cause, un message dégoulinant de xénophobie qu’il s’est permis de poster sur son site officiel, le 10 septembre courant, en réaction à l’élection, le 8 du même mois, à Otura, Grenade, d’une Marocaine, 16 ans, nouvelle Miss Beauté de cette commune de la région autonome d’Andalousie. «A Otura, il n’y avait pas d’autre fille plus belle que cette Marocaine?», s'est-il écrié, dans ce message qu’on ne peut lire sans se boucher le nez tellement il pue la haine raciale.

Propos raciste envers la jeune Miss Beauté marocaine de Grenade.

Mais, c’était compter sans la ferme riposte de la famille de la jeune victime marocaine, particulièrement sa mère nommée Khady et sa soeur majeure, Kauty, qui sont accourues vers le premier commissariat de la commune d’Otura, pour déposer plainte auprès de la Garde civile contre le parti néo-franquiste dirigé par cette raclure nommée Santiago Abascal.

Rien que ça?

Deux autres plaintes seront déposées par la suite auprès de la police espagnole, une provenant des oncles de la jeune fille et l’autre, du Conseil municipal, à majorité socialiste (Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, au pouvoir). Le procureur de Grenade a également été saisi et une enquête a été ordonnée pour crime de haine et crime contre l’intégrité morale de la jeune victime marocaine, dont le nom est tenu secret pour la simple raison qu’elle est encore mineure.

L’entrée en ligne de nos confrères espagnols, toutes sensibilités confondues, fera le reste. Une vague d’indignation se déclenche sur la centrifugeuse des réseaux sociaux contre l'inadmissible dérapage haineux de ce parti nostalgique de la tristement célèbre époque franquiste, qui n’en rate pas une pour distiller sa haine primaire de «l’étranger», particulièrement les Marocains, poussant l’outrecuidance jusqu’à revendiquer la construction d’un mur en béton entre les présides occupés de Sebta et Melilla et le reste du nord marocain, pour soi-disant juguler le flux des migrants vers l’Espagne.

Récapitulons: trois plaintes pour crime de haine, enquête ordonnée par le procureur de Grenade, levée de boucliers chez les médias et l’opinion publique espagnole…

Le parti Vox aura peut-être cru que son nouveau dérapage raciste allait passer cette fois comme une lettre à la poste. Or, le 17 septembre courant, ce parti haineux se rétracte et retire le message controversé tout en présentant des excuses publiques à la jeune Miss Beauté marocaine, ainsi qu’à sa famille et à tous ceux qui seraient concernés de près ou de loin par son post suintant la haine. Plus encore, il se fend d'une autre message où il désavoue le contenu gerbant du précédent message, en alléguant que ce contenu ne correspondrait pas à sa ligne politique!

Simplement irresponsable, lâche et inacceptable.