Kiosque360. La Commission européenne vient d’adopter un protocole accordant des tarifs préférentiels aux produits du Sahara marocain, notamment dans le cadre des partenariats liant les deux parties dans les domaines de la pêche et de l’agriculture.

La coopération maroco-européenne se renforce. Lundi, à l’issue de la réunion du collège des commissaires, la Commission européenne a adopté un accord sous forme d’échange de correspondances entre le Maroc et l’Union européenne, en vue d’accorder des tarifs préférentiels aux produits du Sahara, notamment aux produits de l’agriculture et de la pêche. Il s’agit d’un traitement tarifaire préférentiel pour l’importation de ces produits dans l’Union européenne.

L’adoption de cette formule proposée par Rabat et Bruxelles n’a pas été du goût des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc, qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour que cet accord ne soit pas approuvé par l’instance européenne. Le quotidien Akhbar Al Yaoum, qui rapporte cette information dans son édition de ce mardi 12 juin, fait savoir que le projet d’accord n’a été validé qu’après de larges consultations avec des élus et des acteurs locaux dans les provinces du sud, ainsi qu’avec d’autres organisations et organismes. Et, en dépit du refus catégorique des séparatistes du Polisario et de leurs commanditaires, la proposition marocaine a fini par l’emporter. Bien plus, cet accord tarifaire, dont l’objectif est de soutenir le développement économique des provinces sahariennes, cadre avec la position de l’Union européenne sur le Sahara marocain. En effet, la position de Bruxelles continue d’appuyer les efforts du Secrétaire général des Nations Unies pour parvenir à une solution politique juste et durable.

D’ailleurs, la proposition du royaume d’une autonomie sous souveraineté marocaine est largement soutenue et fortement appuyée par la communauté internationale. L’offre marocaine est sérieuse, crédible et assure la stabilité de la région.