Guergarat, point de passage entre le Maroc et la Mauritanie.

Ce projet ambitieux et d’envergure s’inscrit dans le cadre des grands chantiers lancés par le royaume. Sa réalisation, son coût… Le360 vous dit tout.

Le projet d'une double-voie longue de 450 km entre Dakhla, la perle marocaine des Provinces du Sud, et Guergarat, le poste frontalier marocain avec la Mauritanie nécessitera un investissement global d'un milliard de dirhams, a appris ce dimanche Le360 de source gouvernementale.

«Une commission technique sera dépêchée en octobre prochain dans la région afin d'entamer des discussions relatives études de faisabilité de ce projet», a indiqué un membre de l'entourage de Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau.

L'utilité de la construction de cette double-voie, tant dans le sens que retour, avait été défendue avec insistance par des responsables régionaux lors d'une visite qu'a récemment effectuée le chef du gouvernement à Dakhla.

Saâd Eddine El Othmani avait alors donné son appui à la réalisation de cette importante infrastructure.

«Cette route sera baptisée ‘Afrique’, car elle sera le prolongement de la double voie venant d'Agadir et de Tiznit et la continuité de Dakhla à Guergarat vers le nord de la Mauritanie», a souligné la même source du ministère de l'Equipement et du transport.