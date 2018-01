© Copyright : DR

L’Action chrétienne pour l’abolition de la torture se fend d’un nouveau communiqué fleuve, relayé par l’agence officielle algérienne (APS), où elle accuse le Maroc d’«occuper illégalement le Sahara» et d’y «commettre des crimes de guerre»! Eclairage.

L’ACAT est tellement aveuglée par son hostilité anti-marocaine qu’elle s’est découvert, n’en déplaise aux hautes juridictions internationales ou encore aux Nations unies, une bien curieuse vocation de «justicier» prêt à dresser des procès à tout va. C’est en tout cas ce qui ressort du communiqué fleuve dont cette officine droit-de-l’hommiste française s’est fendue pas plus tard que le 18 janvier sur son site officiel, sous ce titre pétaradant: «Crimes de guerre en plein désert» !

Dans ce communiqué-procès, dont l’agence de presse officielle algérienne s’est fait l’écho (et une joie youyoutante!), l’ONG s’est permis de se substituer à l’ONU, parrain du dialogue politique sur le conflit saharien, pour décréter, du haut de sa partialité (très intéressée) en faveur du Polisario et d’Alger, que «le Sahara est occupé illégalement par le Maroc»!

Mais pas que «ça»? Dans son procès d’intentions, l’ACAT évoque sans sourciller des «crimes de guerre» prétendument commis par le Maroc «au Sahara occidental qu’il occupe illégalement depuis quarante ans»!

Vous avez bien lu: «occupation illégale»! Passons sur cette «hérésie» linguistique, plus c’est gros et mieux ça passe! De quel «droit international» cette ONG se pique-t-elle alors? Ni dans la terminologie de l’ONU, ni dans les résolutions du Conseil de sécurité, il n'est fait mention d’ «occupation du Sahara» par le Maroc!

Il est curieux de constater que ce chevalier preux des fausses "causes" reprennne à son compte la même phraséologie mensongère du Polisario et surtout son sponsor officiel algérien, qui n’a jamais lésiné sur le pétrodollars, que sait-on?, les gazodollars, pour tenter de nuire aux intérêts du Maroc, à leur tête son intégrité territoriale! Pourquoi l’ACAT fait-elle sienne alors, un agenda algérien qui fait de l’hostilité antimarocaine le principal sujet de sa politique étrangère?

Seuls les promoteurs de cette officine incroyablement haineuse détiennent le secret de cette connivence plus que douteuse. D’autant plus douteuse que l'ONG n’a eu de cesse de servir de fer de lance à Alger et à son produit pur jus, le Polisario, pour tenter d’infléchir la position de la France sur le conflit saharien. «En affirmant que la position française n'a pas changé, croit savoir l'ACAT, Emmanuel Macron affiche, en filigrane, un discours en phase avec la politique marocaine", acceptant ainsi que «le Sahara occidental n'est plus un territoire occupé illégalement". "Pourtant, le Sahara occidental est bel et bien un territoire occupé qui est inscrit sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes, dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes", a-t-elle glapi.

Et ce n’est pas tout! L’ACAT enfile la robe de magistrat d'une juridiction internationale et «statue» que le Maroc serait comptable de «crimes de guerre» prétendument perpétrés au Sahara! Des «crimes» qui n’existent évidemment que dans l’imagination (ménopausée) de ses promoteurs, notamment Hélène Legeay, la très narcissique responsable Maghreb à ACAT, dont les commentaires laissent transparaître une évidente volonté de nuire… au Maroc.

Que pense-t-elle du décès d'un détenu sahraoui SOUS LA TORTURE pas plus tard que samedi dernier dans ce bagne de sinistre réputation nommé "Dhaibia", à Tindouf? Voilà un cas parmi tant d'autres auquel elle ferait mieux de s'intéresser, autant que l'enseigne ACAT qu'elle entend représenter au Maghreb.