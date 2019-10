© Copyright : AFP

Dans son nouveau rapport sur le Sahara, remis mercredi 2 octobre 2019 aux Quinze membres du Conseil de sécurité, le SG de l’ONU, Antonio Guterres, estime «essentiel que la continuité et l’élan du processus politique (initié à Genève) ne soient pas perdus».

Sans surprise, la teneur du rapport préliminaire de Guterres sur le Sahara a été centrée sur la nécessité de préserver «l’élan et l’esprit» qui ont empreint les deux pourparlers quadripartites (Maroc, Algérie, polisario et Mauritanie), initiés début décembre 2018 et fin mars 2019 à Genève, par l’ex-médiateur onusien, Horst Köhler.

«Mon Envoyé personnel, Horst Köhler, a été en mesure de rétablir la dynamique et l’élan indispensables au processus politique», observe le SG de l’ONU, dans son rapport préliminaire qui a été présenté mercredi dernier aux Quinze membres du Conseil de sécurité et dont les premiers éléments viennent d'être ébruités par des sources concordantes.



«Il est donc essentiel que la continuité et l’élan de ce processus politique ne soient pas perdus», relève-t-on dans la première mouture du rapport qui sera soumis à discussion (au plus tard) mardi prochain au Conseil de sécurité.

Malgré la mise à l’arrêt de ce nouvel élan, après le départ de Köhler en mai dernier, le SG de l’ONU affirme rester «convaincu qu’une solution politique est possible» au conflit créé autour du Sahara.

Aussi, a-t-il appelé les parties à s’engager dans le processus politique dès qu’un nouvel Envoyé personnel sera désigné.