Kiosque360. La coalition gouvernementale traverse une zone de turbulences. La guerre est déclarée entre les partis qui la composent, notamment ses deux principales composantes, le PJD et le RNI. Une réunion se tiendra, ce mardi, pour tenter d'apaiser les esprits.

La charte de la majorité a été signée par les six composantes de la coalition gouvernementale (PJD, RNI, UC, MP, USFP, PPS), dans le but de prévenir d'éventuelles dissensions. D’ailleurs, le document n’a été paraphé qu’après des mois d’attente et bien des polémiques, sucitées notamment par la question de l’utilité d’une charte pour un ensemble aussi hétéroclite. C’est le constat dressé de l’intérieur même de cette alliance.

En effet, le PPS ne cesse de se plaindre auprès du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, pour le pousser à élargir les prérogatives de Charafat Afilal, secrétaire d’Etat chargée de l’Eau. Apparemment, son patron, Abdelkader Amara, ministre des transports, de l’équipement, de la logistique et de l’Eau n’aurait pas délimité le territoire d’action de sa secrétaire d’Etat. De même, le bras de fer, par déclarations interposées entre le Parti de la Justice et du Développement (PJD) et le Rassemblement National des Indépendants (RNI), nuit à la bonne marche de l’action gouvernementale, fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 29 mai. Le parlement s’est ainsi transformé en véritable théâtre où députés et ministres de la majorité sont allés jusqu’aux règlements de comptes.

A ce propos, la campagne de boycott ciblant trois produits sur le marché national se trouve instrumentalisée à des fins non avouées.

Des sources du quotidien ajoutent que les problèmes entravant la bonne marche du train gouvernemental sont innombrables. Même les groupes parlementaires du RNI et de l’UC se trouvent au cœur d’une tempête capable de faire sauter le groupe ou, du moins, d'impacter sérieusement son action législative. Ces problèmes et autres dysfonctionnements ont poussé le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachgar, à demander au chef du gouvernement de tenir une réunion de la majorité.