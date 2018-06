© Copyright : DR

Saâd-Eddine El Othmani a réuni, hier mercredi 6 juin à Rabat, les six chefs des partis de la majorité gouvernementale. La réunion s'articulait autour du plafonnement des prix du carburant. Les détails.

Une réunion a rassemblé, mercredi soir au domicile du chef du gouvernement au quartier Souissi à Rabat, les six leaders des partis de la coalition gouvernementale. Au menu de cette réunion: l’examen de la hausse des prix des hydrocarbures et les moyens successibles de les faire diminuer.

«Nous avons convenu de mettre en œuvre le plus rapidement possible le projet de plafonnement des prix du gasoil et de l'essence à la pompe», a déclaré à le360 le numéro deux du PJD, Slimane El Amrani.

Tous les chefs des partis politiques formant la majorité ont participé à cette rencontre, présidée par Saâd-Eddine El Othmani.



Le projet de plafonnement du prix des hydrocarbures à la pompe sera calqué sur le modèle belge. Il prévoit l'affichage d'un prix plafonné tous les quinze jours. «Le projet de plafonnement est fin prêt, et son application entrera en vigueur dans les prochains jours», a précisé Slimane El Amrani.

Conscient de l'impact de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des citoyens, le gouvernement a ainsi fixé «un plafond des prix à ne pas dépasser pour le consommateur».

La marge différentielle entre le prix de revient réel du gasoil et de l'essence et le plafonnement maximal «sera réduite au niveau de la structure des prix». Entendre par structure des prix, les différentes taxes qui entrent dans la composition des prix affichés. «C'est la structure établissant les prix qui entrera en jeu, l'Etat et le citoyen ne devant rien payer», a expliqué une source proche de ce dossier. Et d’ajouter: «nous allons jouer sur la structure des prix en diminuant les marges des taxes et autres».

Il reste à savoir comment le gouvernement va compenser le manque à gagner dans le budget de l’Etat s’il diminue les taxes sur le carburant pour en plafonner le prix.