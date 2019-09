Aziz Akhannouch et Saad-Eddine El Othmani.

L'agenda des prochains jours de Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement et SG du PJD, "ne comporte aucune réunion avec le président du Rassemblement national des indépendants", a assuré une source autorisée, contactée par Le360.

"El Othmani a déjà bouclé un cycle de rencontres, tenues séparément, avec tous les leaders de la majorité et de l'opposition", a indiqué cette source sous couvert de l’anonymat, démentant les informations selon lesquelles les deux dirigeants devraient se rencontrer incessamment. "Les contacts et les pourparlers se font dans les délais et les normes", a tenu à préciser cette source, au fait des activités du chef de gouvernement.

Ces derniers jours, des bruits de couloir annonçaient pourtant un remaniement ministériel attendu dans les prochaines semaines.

Cette source contactée par Le360, proche d'El Othmani, réfute l'idée selon laquelle les postes ministériels devraient être réduits d'un tiers pour chaque parti formant la coalition au gouvernement, de même que cette source dément que les pourparlers du chef de gouvernement avec ses partenaires au sein de la coalition formant la majorité aient porté sur la configuration et l'architecture de la prochaine équipe gouvernementale.

Rappelons que Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, vient de préciser lui-même le week-end dernier que les contacts qu'il a récemment eus avec le chef du gouvernement "se sont strictement limités au seul point" concernant la perspective d'un remaniement ministériel, tel que contenu dans les orientations royales.

Il faut également rappeler que le RNI, pour trancher sur sa ligne de conduite, attend la tenue de la réunion de son bureau politique, prévue le 20 septembre prochain à Agadir.