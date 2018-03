© Copyright : dr

En prévision du sommet de Pékin sur l'Afrique et la Chine prévu en septembre 2018, une conférence internationale sur la coopération sino-africaine se tiendra mardi 6 mars à Rabat à l'initiative de l'Institut Amadeus du Maroc.

Co-organisée avec l'ambassade de Chine à Rabat, cette conférence sera axée sur quatre thèmes, à savoir la coopération économique et les investissements, les mécanismes politiques, le développement humain et le transfert de compétences, et enfin le maintien de la paix et de la sécurité. Elle réunira près de cinquante intervenants reconnus et aux profils divers autour de tables rondes.

Ambassadeurs, ministres, anciens premiers ministres, dirigeants de grandes entreprises, experts et universitaires, venus d’Afrique et de Chine, participeront à cette importante rencontre, organisée par l'Institut Amadeus, l'un des plus importants think tanks d'Afrique et du monde arabe à l'expertise reconnue.