Le président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez, souligne, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI, que le Maroc est un «partenaire stratégique de premier ordre». Extraits d’une tribune publiée ce 30 juillet sur les colonnes d’El Pais.

Dans une tribune publiée ce mardi par le quotidien El País, Pedro Sánchez souligne que la coopération entre les deux pays dans le domaine des migrations et de la lutte contre le terrorisme est "exemplaire".

Le président par intérim assure que le Maroc joue un rôle de leader international en la matière, saluant "les efforts des autorités marocaines pour faire face à l'un des principaux défis mondiaux que nous partageons, la migration irrégulière". En outre, il a appelé les partenaires européens à définir un nouveau cadre pour la coopération politique et financière entre l'Union européenne et Rabat.

"Il faut continuer à travailler pour que le Maroc ait la meilleure et la plus proche des relations possibles" avec l’Europe, poursuit Pedro Sánchez. Il souligne que les relations économiques et commerciales entre les deux pays "se sont constamment développées jusqu'à ce que l'Espagne soit consolidée en tant que principal partenaire commercial du Maroc", alors que le gouvernement espagnol aspire à faire du pays voisin la première destination des investissements espagnols en Afrique.

"Le Maroc est un partenaire du présent et du futur, un État ami", écrit le président du gouvernement espagnol qui dit s’engager personnellement pour aller de l’avant dans cette relation privilégiée.