© Copyright : DR

Une photo inédite du Commandant de la zone sud, le Général de division Belkhir El Farouk, le montre en position de tir sur un terrain aménagé, à Tan-Tan, pour des exercices d’infanterie, organisées dans le cadre de l’African Lion 2019.

Rarement un Général marocain aura été montré à l’oeuvre, a fortiori quand ce Général combine aux attributions qui lui sont tout naturellement conférées à ce titre, la responsabilité du Commandement de la zone sud.

Vous l’avez deviné: il s’agit ici du Général de division Belkhir El Farouk qui a fait, aux côtés de son ancien frère d’armes le Général de corps d'armée Abdelfattah Louarrak, actuel Inspecteur général des FAR, ainsi que d’autres fantassins et non des moindres, la grande histoire de l’infanterie marocaine. Belkhir El Farouk, qui a toujours été affecté à des postes dans la région saharienne, était inspecteur d'infanterie avant d'être nommé début 2017, Commandant du Secteur opérationnel de la Zone sud.

La photo de Belkhir Farouk en position de tir, le poing sur la gâchette d’un fusil d’assaut automatique M4, fierté des forces spéciales US, on la doit à nos confrères de FAR-Maroc, site spécialisé dans les questions de Défense. Elle lui a été prise sur un terrain d’opérations aménagé à Cap Draâ, Tan-Tan, pour les besoins d’exercices d’infanterie, dans le cadre de l’African Lion 2019, la plus grande jamais organisée en Afrique.

Dans cette photo, l’on peut également voir à l’oeuvre, le Général américain Roger Cloutier, commandant des forces terrestres du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM).

Une photo qui n'est pas dépourvue de sens, surtout quand deux haut galonnés, de deux armées puissantes, se mettent eux-mêmes aux premières lignes et montrent de quoi ils sont capables dans des conditions de combat réel.