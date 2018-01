© Copyright : DR

Saïd Amzazi, que le roi Mohammed VI a nommé, ce lundi 22 janvier, au poste de ministre de l’Education nationale, est une figure très connue dans le domaine de l’enseignement. Portrait succinct d’un universitaire qui fait l’unanimité.

Saïd Amzazi hérite du portefeuille de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, succédant à Mohamed Hassad, limogé par le roi Mohammed VI.

Il fait son entrée au gouvernement sous la bannière du Mouvement populaire (MP) qu’il a rejoint il y a peu de temps.

L’homme est surtout connu pour une vie entièrement dédiée à la recherche et à l’enseignement. Ce natif de Safrou, d’une grande famille (les Amzazi), a cumulé plusieurs postes académiques durant son parcours. Le dernier étant celui de président de l’Université Mohammed V de Rabat qu’il occupait depuis janvier 2015 jusqu’à sa récente nomination.

Détenteur d’un doctorat en biologie à la Faculté de médecine de l'université Mohammed V-Agdal, ainsi qu'à l'université Pierre et Marie Curie de Paris, il était surtout animé par la volonté de redonner à l’université marocaine la place qu’elle mérite et rendre au système éducatif ses lettres de noblesse.

«Le modèle d’université qui s’impose à nous aujourd’hui est celui d’une université d’abord de recherche, productrice de connaissance et de richesse, une université numérique en phase avec les générations actuelles d’étudiants qui sont nés et qui ont grandi avec les NTIC, une université internationale ouverte sur le monde et prônant des valeurs universelles d’interculturalité, de paix et de tolérance et accueillant le citoyen du monde », a-t-il déclaré en janvier 2016 dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie d’excellence, «Le Rendez-vous de l’excellence de l’UM5».

Il hérite aujourd’hui d’un poste où les enjeux sont grands et les défis immenses. Mais l’homme, qui fait l’unanimité dans son entourage, et parmi le corps enseignant, saura sans doute relever le challenge. D’autant plus qu’on lui prête des qualités professionnelles intrinsèques, doublées d’un grand sens de l’écoute.

Saïd Amzazi a 51 ans, est marié et père de deux enfants.